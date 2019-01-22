'Tüm kavgalarıma seninle cevap buldum'
Oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya paylaşımı ile eşi Levent Veziroğlu'na olan aşkını bir kez daha dile getirdi
Instagram hesabından eşi Levent Veziroğlu ile fotoğrafını paylaşan Fettahoğlu, şu mesajı yazdı; "Anlarım vardı benim; durduğum, sustuğum, haykırdığım, dinlemediğim, dikine gittiğim, bağırdığım, sevdiğim, okşadığım, şımardığım, yok saydığım, duymadığım, eleştirdiğim... Güvensizliklerim vardı benim, ait hissetmeyişlerimin getirdiği isyanlarım! Tüm kavgalarıma seninle cevap buldum, ben seninle dindim. Kendimi buldum, sakinliğine huzuruna"
38 yaşındaki oyuncunun romantik paylaşımı kısa bir sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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