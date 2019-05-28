Tülin Şahin hamile mi?
Kısa bir süre önce Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin annelik heyecanı yaşıyor. Güzel haberi yakın çevresiyle paylaşan ünlü model doğumu İstanbul'da yapacak. Türkiye-Portekiz hattında yaşamaya devam eden çift, kısa sürede nikah masasına oturmuştu.
Kısa bir süre önce Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin annelik heyecanı yaşıyor. Güzel haberi yakın çevresiyle paylaşan ünlü model, haberin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Bebek haberlerinin ardından Tülin Şahin sosyal medya hesabından emzik fotoğrafı paylaşarak haberi doğruladı.
Mehmet Özer ile 12 yıllık birlikteliğini 2017 yılında sonlandıran Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu.
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