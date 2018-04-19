Tuğçe Kazaz yine gündem oldu
İlginç çıkışlarıyla gündeme gelmeye devam Tuğçe Kazaz, yine Twitter’da çok konuşulanlar arasına girdi. Erken seçim analizleri yapan Tuğçe Kazaz’ın tweetleri ilgi çekti. Peki Tuğçe Kazaz neden gündem oldu, ne söyledi?
Eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter üzerinden yaptığı yorumlarla ilgi konusu olmayı sürdürüyor. Kısa bir süre önce ABD, Rusya ve Suriye'de gelişen olaylarla ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Tuğçe Kazaz, bu kez erken seçim yorumları nedeniyle Ti’ye alındı. Dün akşam duyurulan erken seçim kararı ardından "erken seçim analizlerimi yarın sizinle paylaşacağım.” Açıklamasında bulunan Kazaz, arka arkaya yorumlarda bulundu.
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