Tuğba Özay'ın rol aldığı‘Laz Kit’ filmini 27 kişi izledi

Başrollerini Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat, Esra Sönmezer’in paylaştığı ‘Laz Kit’ adlı film 27 Aralık 2019’da vizyona girdi. 28 kişinin rol aldığı filmi sadece 27 kişinin izlediği ortaya çıktı.

En az izlenen film rekorunu kazandı

13 günlük hasılat ise 454 TL. En az izlenen film rekorunu kazanan ‘Laz Kit’ sosyal medyada TT oldu. Sosyal medya bu duruma üzüldü. ‘Filme gidelim’ kampanyası bile başladı.







