Tuğba Özay isyan etti: Yemin ederim kafanızı kırmak istiyorum
Uzun zamandır ekranlara ara veren manken-oyuncu Tuğba Özay sosyal medya hesabından Türkiye’deki doğal güzellikleri tanıtmaya devam ediyor. En son Antalya‘nın Akseki ilçesine giden ünlü isim doğayı kirleten piknikçilere tepki gösterdi.
Toros Dağları'nda bir video paylaşan eski manken Tuğba Özay, takipçilerine doğaya saygılı olma çağrısı yaptı. Özay, Instagram'dan paylaştığı videoda, "Doğayı koruyun, hele piknikçiler, yemin ederim kafanızı kırmak istiyorum. Pisliğinizi bırakıp gidiyorsunuz. Pisliğinizi bırakmayın bu güzelim doğaya" dedi.
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