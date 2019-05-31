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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER (DHA)
31.05.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Tuğba Özay boşandı

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Tuğba Özay boşandı

Manken Tuğba Özay, İtalyan eşi Ludovic Fattizzo’dan anlaşmalı olarak boşandı. Davanın ardından konuşan Tuğba Özay, "10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan" dedi. 

TUĞBA ÖZAY: BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN

Bakırköy 12. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Tuğba Özay ve Ludovic Fattizzo katıldı. 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın ardından gazetecilerin soruları üzerine Tuğba Özay, "Evet boşandık. Zaten yani bir süredir devam ediyordu. Sonrasında bir takım işlemlerin olması için ara verilmişti. 10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan. Benim için çok değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı. Artık herkesin kendi yolu. Teşekkür ediyorum" dedi.

Tuğba Özay boşandı

"HERHANGİ BİR TALEPLERİ OLMADI"

Ludovic Fattizzo’nun avukatı Şükrü Sedat Vargılı da müvekkilinin Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, "Tek sıkıntı bir arada olmamaları. Çünkü kendisi İtalya’da yaşıyor, Tuğba hanım Türkiye’de. Yoksa aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Tuğba Hanım’la da zaten ilişkilerine çok iyi bir dost olarak devam edecekler. Herhangi bir talepleri olmadı, her ikisinin de" ifadelerini kullandı. 

Özay ve Fattizzo davanın ardından adliyeden ayrıldı.

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