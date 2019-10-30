Tuğba Melis Türk:2 yıldır hayatımda kimse yok
Tuğba Melis Türk, önceki gün annesi Metanet Türk ile Nişantaşı’ndaydı.
City’s alışveriş merkezinde habercilerle karşılaşan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Bir dönem futbolcu Ersan Gülüm ve ardından oyuncu Murat Han ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Türk, iki yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyledi: “İki yıldır yalnızım. Hayat çok sakin geçip gidiyor. Ama yeni yıla az bir zaman var, 2020’den umutluyum.”
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