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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.03.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün: Bu bir psikolojik şiddettir!

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Tuba Büyüküstün: Bu bir psikolojik şiddettir!

Tuba Büyüküstün'den 'Elit olayım derken, ezik olmayın' diyen takipçisine yanıt gecikmedi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram sayfasında 'Kadınlar Günü' mesajı yayınladı.

İngilizce yazılı çizimler paylaşan Büyüküstün, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun! Kadın olarak ‘erkek dünyası’nda psikolojik ve fiziksel siddete maruz kalıyoruz. Her gün...Ve bizden bunu doğal karşılamamız bekleniyor imalar ve bakışlarla. Erkeğin hegemonyasının kadına yüzyıllardır uyguladığı şiddetin yanısıra, kadın da kadına psikolojik şiddet uyguluyor. Hatta bazen kendi kendimize yapıyoruz bunu. Unicef'in 2016 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 15-19 yaşları arasındaki kızların %44'ü belirli durumlarda bir erkeğin karısını ve partnerini dövmesini ya da ona vurmasını haklı görmektedir. Kızlarımıza öğretelim. Hayır, hak etmiyoruz, hak etmiyorsun! Biz özeni hak ediyoruz. Güzel sözleri, güzel bakışları hak ediyoruz. Sevilmeyi hak ediyoruz, sevmeyi hak ediyoruz, takdir edilmeyi hak ediyoruz, kendi tercihlerimizi yapabilmeyi ve hayatımızı kendi tercihlerimize göre yaşamayı hak ediyoruz. Her insan hak ediyor. Ve biz, önce kız çocuğu olmayı hak ediyoruz. Sonra kadın olmayı hak ediyoruz. Gönlümüzce... "

 Bir takipçisi Büyüküstün'e "Türkiye'de kaç kadın sizin İngilizce paylaşımlarınızı anlamıştır acaba? Elit olayım derken ezik olmayın lütfen" sözleriyle karşılık verdi.

 Ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi:

"İşte 'kadına psikolojik şiddet' derken ve 'kadın etiketlemek' derken bundan bahsettim... Yorumunuz ile beni ve Türkiye'deki bir çok değerli kadını 'ezik' olarak etiketlediniz. Bu bir psikolojik şiddettir. Bu konuya örnek olduğunuz için teşekkür ederim. Daha iyi anlatmama yardımcı oldunuz. Sevgiler..."

 

Tuba Büyüküstün: Bu bir psikolojik şiddettir

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