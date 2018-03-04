TRT'nin tartışılan programı final mi yapıyor?

İşte Mesut Yar'ın köşe yazısının o bölümü:

EĞİTİM YILI HIZLI BİTTİ

“Evlilik Okulu” isimli iş TRT’nin başını ağrıttı biraz. Yapımcısının Yavuz Bingöl olduğu iddia edildi ve iş siyasileştirildi. Bir organik bağ var mı bilemem ama TRT işi önemsiyordu...

Reytinglerde günlük bir işin istenen sonucu alamaması özel kanallar kadar kamu kanalının da dikkate aldığı bir şey artık...

Sadece buradan hareketle, baş ağrısı filan olmadan final kararını aldığını duydum programın. Doğruysa eğitim yılını en hızlı bitiren okul olarak geçecek tarihe!