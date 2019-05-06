Tolga Sarıtaş'ın olaylı gecesi!
Oyuncu Tolga Sarıtaş önceki akşam Levent’teki Chicki Boom adlı gece kulübünde sevgilisiyle eğlendi.
Çift, çıkışta habercilerin olduğunu öğrendi. Kulübü arka kapıdan terk etti.
Tolga Sarıtaş ile sevgilisi muhabirlere görüntü vermemek için otomobilin arka koltuğuna uzandı.
İkili muhabirleri fark edince şoföre “Bas gaza” talimatı verdi.
OYUNCAK EURO FIRLATTI
Oyuncu kırmızı ışıkta bile durmayan aracının penceresinden düğünlerde atmak için basılan oyuncak 100 Euro’lardan fırlatıp “Bunları alın, bizi çekmeyin” diye bağırdı. Ünlü ismin bu davranışı tepki çekti.
Tolga Sarıtaş ile sevgilisi geceyi Ortaköy’deki bir arkadaşlarının evinde noktaladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle