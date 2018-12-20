Tiyatrodan çorbacıya
Şener Şen, 14 yıl aradan sonra “Zengin Mutfağı” adlı oyunla tiyatro sahnelerine döndü.
Oyun, önceki akşam Ataşehir DasDas’ta perde açtı. İlk gösterimi izleyenler arasında DasDas’ın ortağı Mert Fırat ile eşi İdil Fırat da vardı.
Oyunu arkadaş grubuyla izleyen çift, usta oyuncuyu uğurlamadan binadan ayrılmadı, sonrasında ise yakınlarda bulunan bir çorbacıya geçti. Mert Fırat’ın eşine çorbayı kendi elleriyle içirdiği anlar objektife yansıdı.
Şener Şen, 14 yıl sonra sahnede
Mert Fırat, Şener Şen’in yeni oyununu izledikten sonra eşi İdil Fırat ile çorbacıya gitti. Ünlü oyuncu eşine kendi elleriyle çorba içirirken görüntülendi.
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