'Tekmele beni bebeğim'
Anne-baba olmak için gün sayan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin mutlu evlilikleri sürüyor. Almeda Abazi, bebeğinin tekmelediği anları sosyal medya hesabından paylaştı
13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz aylarda check-up için hastaneye gittiğinde bir oğulları olacağını öğrenmişti. Anne-baba olmak için gün sayan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin mutlu evlilikleri sürüyor.
"TEKMELE BENİ BEBEĞİM"
Almeda Abazi, bebeğinin tekmelediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Abazi, o anlara, "Tekmele beni bebeğim" notunu düştü.
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