Tarkan’dan mesaj var
DOĞA Derneği’nin Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sürdürdüğü kampanyaya Tarkan’dan destek geldi. Ünlü sanatçı, Gediz Deltası’nın görüntülerini içeren bir videoyu seslendirerek kampanya için çağrıda bulundu.
GEDİZ MİRASIMIZDIR
Megastar, verdiği mesajda deltanın korunması gereken bir doğal alan olduğunun altını çizdi: “Gediz Deltası, İzmir şehrini var eden kaynaklardan birisi. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehrin yanı başında flamingolar, pelikanlar, yüzlerce kuş ve canlı türü yaşamını sürdürüyor. Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Gediz, doğanın bize emanetidir. Gediz mirasımızdır.” Doğaya duyarlılığıyla bilinen Tarkan, daha önce Burdur Gölü, Hasankeyf gibi önemli doğal ve kültürel alanların korunması için yürütülen koruma çalışmalarına da destek olmuştu.
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