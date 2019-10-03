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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

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Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

1 Ekim tarihinde hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün Levent Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosunda yer alan Tarık Ünlüoğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İşte, ‘Tarık Ünlüoğlu kimdir?’ sorusunun yanıtı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Avrupa Avrupa gibi pek çok diziyle tanınan Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonta Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra eğitimine tiyatro bölümünden devam etti.  Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev aldıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yaptı.   Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı. 

2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filmindeÖzge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı. 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile birlikte başrolü üstlendi. 

11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı olan Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri birlikte olduğu Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

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