Tarık Mengüç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTarık Mengüç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
GeriMagazin Tarık Mengüç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
21.01.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Tarık Mengüç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarık Mengüç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

2004 yılında seslendirdiği 'Şakşuka' şarkısıyla popülerlik kazanan Tarık Mengüç 2017'de Survivor'da yarışmıştı. Katıldığı televizyon programları ve basında yer alan haberlerin ardından Tarık Mengüç'ün kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Tarık Mengüç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Magazin dünyasının renkli isimlerinden Tarık Mengüç, müzikal çalışmalarının yanı sıra farklı yetenekleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Tarık Mengüç'e ilişkin detaylar...

17 Ocak 1969 yılında İstanbul'da doğdu.  "Şakşuka" şarkısıyla şöhreti yakalayan Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcılığı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık gibi farklı alanlarda çalıştı. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı kimliğiyle de bilinen Tarık Mengüç, asıl çıkışını “Şakşuka” isimli hareketli şarkıyla yaptı.

Daha önce, Sibel Can’a "Hey Adamım", Seda Sayan’a "Ben Sana Demedim mi", Davut Güloğlu’na "Katula Katula", Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a "Degaje" gibi birçok ünlü isme bestesini verdi. En son bestesi "Yıkılıyor" Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer aldı.

Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı. Oyunculukta da kendisini deneyen Tarık Mengüç,

2004 yılında Cennet Mahallesi TV dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümü, 2007de Lakerda isimli albümünü çıkardı.

2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.

2009 da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle "İnadına 35 Derece" isimli albümünü çıkardı. 4 Ekim 2011de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı. Ünlü şarkıcı son olarak 2017'de Survivor'da yarışmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kaza yaptılar

'Bırakın bizi, evimize gidelim'

Aşkın ilk fotoğrafı

İngiltere yolcusu