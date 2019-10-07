Tanju Korel kimdir?
Bir döneme damga vuran Tanju Korel, 21 Eylül 2005 yılında hayatını kaybetti ancak filmleri ve kendisinin izinden giden ailesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan'dan iki kızı olan Tanju Korel'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Tanju Korel kimdir?
Tanju Korel, (d. 10 Ekim 1944, İstanbul - ö. 21 Eylül 2005, İstanbul) Türk sinema oyuncusu ve yönetmeni.
Galatasaray Lisesi'i bitirdikten sonra, Grenoble Üniversitesi'ne girerek eğitimini sürdüren Korel, 1966 yılında bir derginin düzenlediği yarışmaya katılarak birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı. Sanat hayatına aynı yıl ilk filmi olan Eşkiya'da rol alarak başlayan sanatçı, sinema dışında dizi filmlerde de oynadı. Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan ile evlendi. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Zeynep Korel'in babasıdır .Bir şirkete bağlı olarak belgesel yönetmenliği de yapan, Tanju Korel, kanser hastalığı nedeniyle öldü. Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.
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