Sürpriz karar! Evleniyorlar...
Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, eski manken Demet Şener ile iş insanı Cenk Küpeli dünyaevine giriyor
İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından çekişmeli bir boşanma süreciyle yollarını ayıran Demet Şener'den güzel haber geldi.
Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.
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