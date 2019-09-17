Sura İskenderli kimdir? Sura İskenderli kaç yaşında ve nereli?
YouTube'da yayınladığı genellikle slow tarzdaki şarkıları milyonlarca tıklanan Sura İskenderli, son günlerde oldukça popüler olan bir isim. Sura İskenderli'nin özel yaşamı, kaç yaşında ve nereli olduğu gibi bilgiler, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Sura İskenderli kimdir? Sura İskenderli kaç yaşında ve nereli?
Azerbaycan Türkü olan Sura İskenderli'nin Türkçe seslendirdiği "Gelme Artık","Bir Daha Yak","Fedakar", "Kül, "Sonu Mu Var" ve "Kimdi" gibi şarkılarla milyonlarca kez izlendi. Sura İskenderli'nin YouTube kanalında şu tarih itibariyle 600 binden fazla abonesi bulunuyor.
Sura İskenderli'nin net doğum tarihi ve yeri ile özel hayatına ilişkin pek çok detaya sosyal medya ve internetten ulaşılamıyor. Ancak Sura İskenderli'nin 20'li yaşların başında olduğu tahmin ediliyor. Sura İskenderli şimdilerde YouTube'da oldukça popüler bir isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
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