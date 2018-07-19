Sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Altun'dan sürpriz karar
'Mandıra Filozofu' filminden çok etkilenen Hakan Altun, Bodrum'a yerleşmeye karar verdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı sürpriz kararını şu sözlerle duyurdu.
'Yaşamak için hayallerini kurduğum Bodrum'a yerleştiğim için Yaradana şükreder, bu kararımda bana ışık tutan ‘Mandıra Filozofu’ filminin başrolünden, setteki çaycısına kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu muhteşem filmin büyük kahramanı Nevzat'la tanıştığım için çok mutluyum'
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