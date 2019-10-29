Sorun nerede?
Sezon modasına uygun ve havalı bir tasarım seçen Selin Şekerci, neden moda alanında taca çıkmış, inceleyelim...
Puzzle’ın parçalarına ayrı ayrı bakalım.
Pantolonu, özellikle kesim itibarıyla son derece modaya uygun, ayakkabıları şık...
İçine giydiği lazer kesim file de özünde güzel... İşte bu noktadan sonra işler karışıyor...
Bluzun üzerine dikilen taşlı-tüylü yekpare parçaya anlam vermek güç. Kaldı ki Şekerci’ye hiç yakışmamış. Bu kıyafet belki İskandinav, haliyle boylu ve sarışın, neredeyse androjen tipli bir modelin üzerinde, bir fotoğraf çekiminde gayet hoş durabilir.
Ama Selin Şekerci’nin üzerinde aynı etkiyi vermiyor. Makyajı konsepte uyumsuz, saçı da alakaya çay demliyor.
Üstüne mutsuz ve donuk yüz ifadesi de eklenince, ortaya bu garip tablo çıkmış.
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