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Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:33,Son Güncelleme:/

Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti

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'Aşk-ı Memnu' isimli efsane dizinin 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu.

Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayımlandı.

İşte, Recep Aktuğun hayatına dair bazı bilgiler
İşte, Recep Aktuğ'un hayatına dair bazı bilgiler


Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti

KIZINDAN AÇIKLAMA
Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim. mesajını paylaştı
Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti


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