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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Son dakika: Ozan Arif hayatını kaybetti

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Son dakika: Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ozan Arif Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti. Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü kaydedildi.

OZAN ARİF'İN OĞLU: TÜRKİYE, DEĞERLİ HALK OZANINI KAYBETTİ

'Ozan Arif' olarak tanınan halk ozanı ve besteci Arif Şirin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'ndeki evine yakınları ve sevenleri, taziye ziyaretinde bulunmak için geldi. Eşi Süheyla Şirin ile oğlu Mehmet Alp Şirin, taziyeleri kabul etti. Evin önüne de taziye çadırı kuruldu. Babasının hastalığının 2016 yılında tespit edildiğini anlatan Mehmet Alp Şirin, "Yemek borusunda çıkan tümör nedeniyle 2016'nın sonuna doğru ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçirmişti. Sonra 'Her şey yolunda' dendi kontrollerde de her şey iyi çıktı. Ondan sonra birdenbire rahatsızlığı tekrarladı. Son olarak 2 haftadır Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Son birkaç günde durumu kötüleşti. Ondan önce durumu daha iyiydi. Babamın tedavisini yürüten bütün doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Bence Türkiye, değerli bir halk ozanını kaybetti. Türk milliyetçileri Ozan Arifi kaybetti. Ben değerli bir halk ozanını, Ozan Arif'i, babamı kaybettim. Acım çok taze, çok büyük" dedi.

Arif Şirin için 16 Şubat Cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceği, Samsun Büyük Camii'de öğle vakti kılınacak namazın ardından Şirin'in Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Ozan Arif kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti
Ozan Arif kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?
Ozan Arif hayatını kaybettiOzan Arif tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.Ozan Arif Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti. Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü kaydedildi.
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