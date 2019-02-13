Ozan Arif (Arif Şirin) kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler
Bir süredir kanser tedavisi gören Ozan Arif, hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim taziye mesajı paylaştı. Ozan Arif’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Arif Şirin veya bilinen adıyla Ozan Arif kimdir, yaş yaşında hayatını kaybetti?
Arif Şirin veya bilinen adıyla Ozan Arif, 10 Haziran 1949 tarihinde Alucra'nın Yükselen köyünde doğdu. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandır. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve ortaokulu Samsun'da tamamladı.
Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdikten sonra, hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle öğretmen okuluna başladı. 1969-1970 döneminde Ordu İli, Perşembe Erkek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Okul süresi boyunca kışları okuyup, yazları rençberlik yapan bir öğrenci idi. İlk göreve başladığı okul, ailesinin bulunduğu Samsun`da Karaoyumca köyündeki ilkokuldur. Bir yıllık stajyerlik süresinden sonra, yine Samsun`da Devgeriş köyüne tayin oldu. 1972 yılında yine aynı köyde stajyerlik yapmakta olan ve ona ömrü boyunca en büyük desteği veren; Süheylâ hanımla evlendi. Devgeriş köyünde beş yılı öğretmenlik, dört yılı ise okul müdürlüğü olmak üzere, toplam dokuz yıl T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kamu hizmeti verdi.
1970'te başladığı öğretmenliği 1979 yılına kadar sürdürdü. 24 Eylül 1980, 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.
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