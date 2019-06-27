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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
(İHA)
27.06.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Rap'çi Ezhel’e ‘uyuşturucu kullanmak’tan ertelemeli 1 yıl 8 ay hapis

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Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpekçioğlu’nu 1 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme, bu cezayı 5 yıl süreyle ertelendi. Duruşma sonrasında açıklama yapan İpekçioğlu, “Ben müziğimi yapmak istiyorum sadece başka hiçbir şey yapmak istemiyorum, adalete güveniyorum” dedi. 

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden ‘Ezhel’ lakabıyla tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Sercan İpekçioğlu ile avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu’nun annesi Ulya Turgut da salonda izleyici olarak bulundu. Kimlik tespiti yapılan sanık, müzisyen olduğunu ve aylık ortalama gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi.

“Yurt dışında uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim”
Mahkeme hakimi, sanığa kanında belli oranda uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Bunun üzerine savunma yapan Sercan İpekçioğlu, “Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Ancak yurt dışında olduğum için uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğum için uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim. Evimdeki aramalarda da herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı” diyerek beraatine karar verilmesini talep etti.
Avukatı Fuat Ekin de, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilim sık sık yurt dışında bulunmaktadır. Hollanda’da Amsterdam’da kafelerde esrar maddesi kullanmak yasaldır. Müvekkilim de bu ortamlarda bulunduğu için ve dumana maruz kaldığı için kanında çok düşük bir oranda uyuşturucu madde bulunmuştur. Müvekkilim uyuşturucu kullanmamaktadır” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık, “Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum” dedi.

Ertelemeli 1 yıl 8 ay hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sercan İpekçioğlu’nu ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan önce 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın beyanlarını lehine indirim sayan mahkeme, sanığın 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, bu cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

“Müziğimi yapmak istiyorum sadece”
Duruşma sonrasında açıklama yapan İpekçioğlu, “Çok mutluyum. Umarım bir an önce biter ben müziğimi yapmak istiyorum sadece başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben adalete güveniyorum. Yıprandık, bazen zor işleyen süreçler oluyor. Biz yargıya güveniyoruz” dedi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu hakkında bir başka suça ilişkin yapılan soruşturma nedeniyle vücudundan alınan örnekler üzerinde inceleme yapıldığı anlatıldı. İnceleme sonucunda hazırlanan raporda İpekçioğlu'nun, uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Sercan İpekçioğlu’nun "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan, Ezhel lakabıyla tanınan Sercan İpekçioğlu şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada da beraat etti.

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