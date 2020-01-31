Son dakika haberi: Lucca'daki tecavüz skandalında yeni gelişme! Tesadüfe bak... Kameralar arızalı kayıt yok

BEBEK’teki Lucca’da 8 Ocak’ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu olan bilgisayar firması sahibi B.İ.’nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.



“AĞLAR VAZİYETTE GÖRDÜM”



Lucca’da çalışan ve soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen B.A., olay günü R.D.’nin saat 00.00’da mesaisi bitmesine rağmen A.İ. izin vermediği için işyerinden çıkamadığını anlattı. B.A. 02.00 sıralarında müşteri tuvaletinin bulunduğu taraftan R.D.’nin hızlı bir şekilde, tedirgin ve ağlar vaziyette geldiğini gördüğünü, yanına gitmeye fırsat bulamadan taksiyle ayrıldığını söyledi. Lucca’da çalışan U.T. ise olay günü A.İ.’nin çok alkol aldığını ve R.D.’ye karşı aşırı samimi davranışlar sergilediğini, R.D.’nin tavırlarından bu durumdan rahatsız olduğunu anladığını belirtti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Suçlamaları kabul etmeyen A.İ., R.D.’yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, R.D.’nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürdü. Savcılığın hazırladığı iddianamede ise tanık anlatımlarının R.D.’nin iddialarını doğruladığına dikkat çekildi, A.İ.’nin cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine kendi içerisinde tutarlı, hayatın olağan akışına uygun olan müşteki anlatımlarına itibar edildiği ifade edildi. Ayşegül USTA/İSTANBUL

LUCCA MÜDAVİMLERİ NE DEDİ?

Başka vukuatları vardır



Dilek Birgen: Bebek’te oturan ve mekana sık sık giden biri olarak bu olaya çok üzüldüm. Bir işletmeci olarak da konuşursam; bir işyerinin müşterisine vereceği ilk şey güvendir. Burada bir güven ortamı olmadığını görüyorum. Bu olay olmuşsa, bunun sinyalleri önceden verilmiştir. Hatta bu kişinin başka vukuatları da vardır ve mekan bunları biliyordur. Varsa böyle bir olay, mekan buna neden önlem almamış? Birden ortaya çıkan bir şey değildir bu. Bir de ben gözlemlerime dayanarak bazı olayların bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Yani sırf iftira atmak ya da sevgilisini kıskandırmak için de bunları yapanlar var.

Komplo mu kuruldu?



Nuray Fenercioğlu: 15 yıldır sürekli gittiğim bir yer. Bu olayın yaşanması çok kötü tabii. Ama ben 15 yıllık bir müdürün böyle bir şey yapacağına pek ihtimal vermiyorum. Polis araştırma yaparak gerçeği ortaya çıkaracaktır tabii ama haberde çeşitli çelişkiler var. Neden olay anında hemen şikayetçi olunmamış? Müdüre komplo kurulmuş da olabilir. Bekleyip göreceğiz.

Şoke oldum



Ayhan Akbin: Olayı duyunca şoke oldum. Ama ben böyle bir şeyin olabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Olduysa da lanetliyorum. Böyle bir olay skandaldır. Biz sürekli o mekana gideriz, tuvaletini biliyoruz. O tuvalette böyle bir şey olması çok zor, çünkü içine bir kişi bile zor sığar. İyice araştırılırsa mutlu oluruz.

Yeltenmiş olabilir



Murat Cevahir: Arkadaşlarımızla sürekli gittiğimiz bir mekan. Ben orada böyle bir olayın yaşanmış olması ihtimalini zayıf görüyorum. Komplo olabilir. Ama o kişi böyle bir şeye yeltenmiş de olabilir. Eğer gerçekten olduysa da bunu tamamen mekana yıkmamak gerekir. Sonuçta bir personelin yaptığı durumdan bahsediyoruz. Emniyet araştırarak gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Çok üzgünüm



Mekanın sahibi Cem Mirap: Çok üzgünüm tabii ki. Biz gereken önlemleri olay anında aldık. Adı geçen çalışanımızı görevinden uzaklaştırdık, ardından noter kanalıyla savunmasını istedik. Savunmasını sunmadığında da iş akdini sonlandırdık. Mağdur konumundaki kadın personelimiz ise görevine devam ediyor. Olay yargıya intikal etti. Gelişmeleri takip edecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.