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25.12.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi iptal edildi

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Son dakika haberi... Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi iptal edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşecek gösterisinin ertelendiğini duyurdu

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığu videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.

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