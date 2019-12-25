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Son dakika haberi... Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi iptal edildi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşecek gösterisinin ertelendiğini duyurdu
Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığu videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.
Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.
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