Doğum gününde hakim önünde!
Arda Turan, Berkay kavgasının ilk duruşması bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda yapılacak
NELER OLMUŞTU?
Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Berkay 9 Ekim'de, Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'da kavga etmişti. İddiaya göre; Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e "Evli olmasam seni kaçırmazdım" dedi. Özlem Şahin bunu Berkay'a anlatınca kıyamet koptu. Birbirlerine girdiler. Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Sonrasında Berkay'ın yattığı hastaneye silahla girip ateş etti, kurşun duvara saplandı. Arda'ya taciz, kasten yaralama, silahla ateş etme, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından dava açıldı. Futbolcunun 12.5 yıl hapsi istendi.
32 YAŞINA GİRİYOR
Kamuoyunu 3 aydır meşgul eden davanın ilk duruşması bu sabah İstanbul-Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda yapılacak. Taraflar avukatları ile birlikte davaya katılacak. İşin ilginç yanı Arda Turan'ın bugün 32'nci yaş günü. Arda Turan "Kulüpte bulunan hanımefendileri tanımıyorum, hiçbiriyle kendimi ve ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa girmedim. Orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. Ben, profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım" demişti. Berkay ise davasından vazgeçmeyeceğini belirtmişti. (Posta)
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