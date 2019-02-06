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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Somer Sivrioğlu kimdir, eşi kim?

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Somer Sivrioğlu kimdir, eşi kim?

Gündemdeki haberler ardından Somer Sivrioğlu’nun hayatı yeniden gündeme geldi. MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan eşini program editörlerinden biriyle aldattığı haberlerine eşinden yanıt geldi. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir, eşi kim?

MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi olarak tanınan şef Somer Sivrioğlu, yurt dışında ikamet eden 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanıyor. Aslı Sivrioğlu, Instagram hesabından açıklama yaparak basında çıkan aldatma iddialarının doğru olduğunu ve boşanma işlemlerini başlattıklarını duyurdu. Açıklama ardından Somer Sivrioğlu’nun hayatı bir kez daha merak konusu oldu. İşte, Somer Sivrioğlu’nun hayatına ilişkin bilgiler

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye’de uzun yıllar restoran, bar işletmeciliği yapan annesi ile birlikte çalışmıştır. Daha sonra kendisini geliştirmek için yurt dışına gitti, Sydney’de otellerin mutfaklarında çalışma imkanı buldu.

 Bilkent Turizm Otelcilik mezunu olan Somer Sivrioğlu, 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti, yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı. Konuk olarak katıldığı Yemekteyiz yarışmasında hayatıyla ilgili bilgiler vere Somer Sivrioğlu, "Türkiye'ye yılda bir kere geliyordum, MasterChef nedeniyle daha sık kalıyorum." açıklamasında bulundu. Avusturalya'daki restoranında ağırlıklı olarak meze ve klasik Türk mutfağına özgü lezzetlerin yer aldığını ifade eden Somer Sivrioğlu, "Türk mutfağı derin bir kültürün mirası Avustralyalılara da çok uyuyor. Türk mutfağı baya seviliyor. " dedi. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü•
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

SOMER SİVRİOĞLU'NUN EŞİ

Somer Sivrioğlu kimdir, eşi kim

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