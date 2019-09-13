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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Şok kavga! Reynmen muhabire saldırdı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Şok kavga! Reynmen muhabire saldırdı

’Ela’ şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı olduğu söylenen Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercilere tehdit ederek saldırdı.

Reynmen olarak ünlenen Yusuf Aktaş önceki gece Berrin Keklikler ile İstinyepark’taydı. 

Kız arkadaşı ile görüntülenmesinden rahatsız olan Reynmen, Show Tv kameranı Volkan Özdemir ve Uçankuş Tv’nin muhabiri İsmail Şen’in cep telefonlarını elinden alarak gasp etti.

Reynmen'in tokat attığı Mehmet Akif Yaman'ın kaşı patladı.

AVM güvenliklerinin güçlükle zapt ettiği Reynmen, ‘O makineyi alırım. Kırarım! İsimleriniz söyleyin sizi aldıracağım” diyerek tehditler savurdu.

 Basın mensuplarının yaşadığı gasp olayı sonrası olay yerine polis çağırması üzerine, Reynmen habercilerin telefonlarındaki görüntüleri silerek geri verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri basın mensuplarının şikayeti üzerine Reynmen, ekip otosuna bindirilerek İstinye karakoluna götürüldü. Taraflar birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldular.

Reynmen, tarafından darpa uğrayan Show Tv muhabiri Mehmet Akif Yaman, İstinye Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

Yaklaşık 2 saat ifade veren Reymen, çıkışta basın mensuplarının darp olayı ile ilgili soruları karşısında gülerek arabasına binerek uzaklaştı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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