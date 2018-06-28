Siren Ertan kimdir? Siren Ertan kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
28.06.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Siren Ertan kimdir? Siren Ertan kaç yaşında?

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Siren Ertan kimdir? Siren Ertan kaç yaşında?

Siren Ertan, magazin dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Bir dönem sunuculuk görevini üstlenen Ertan, bu alan dışında farklı pozisyonlarda da görev almıştır. Bir iş yerinde müdürlük yapan Siren Ertan, 2015 yılında sonlandırdığı evliliğinin ardından uzun süredir işadamı Ersin Kayalar ile birlikteliğini sürdürmektedir. Peki, Siren Ertan kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Siren Ertan, son günlerde çıkan haberlerin ardından merak edilen isimler arasında yer aldı.

Barış Ertan ve Birgül Ertan çiftinin kızı olan Siren Ertan, 1971 yılında dünyaya geldi. Alsancak Kız Meslek Lisesi mezuniyet olduktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümü’nde lisansa başladı ancak okulunu tamamlamadı. 1996 senesinde İstanbul’a gelen Siren Ertan burada Mudo’nun sahibi olan iş adamı Mustafa Taviloğlu ile tanışmış ve Mangia isimli bir iş yerinde müdür olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bir çok sektörde çalışmalarını sürdüren Siren Ertan bir dönem Show Tv ekranlarında yayınlanmış olan Alem isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

Siren Ertan İş Adamı Ercan Canmutlu ile evlenmiş 14 ay gibi bir süre sonunda boşanmıştır. Boşanmanın ardından moda dünyasının tanıdığı bir isim olan Siren Ertan 2004 yılında Siren Ertan İstanbul markasını kurmuştur. 2006 yılında Gökhan Çarmıklı ile evlendi ve 2015 yılında bu beraberliğini noktaladı. Uzun süredir İş Adamı Ersin Kayalar ile birlikteliği sürmektedir.

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