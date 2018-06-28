Siren Ertan kimdir? Siren Ertan kaç yaşında?
Siren Ertan, magazin dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Bir dönem sunuculuk görevini üstlenen Ertan, bu alan dışında farklı pozisyonlarda da görev almıştır. Bir iş yerinde müdürlük yapan Siren Ertan, 2015 yılında sonlandırdığı evliliğinin ardından uzun süredir işadamı Ersin Kayalar ile birlikteliğini sürdürmektedir. Peki, Siren Ertan kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Siren Ertan, son günlerde çıkan haberlerin ardından merak edilen isimler arasında yer aldı.
Barış Ertan ve Birgül Ertan çiftinin kızı olan Siren Ertan, 1971 yılında dünyaya geldi. Alsancak Kız Meslek Lisesi mezuniyet olduktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümü’nde lisansa başladı ancak okulunu tamamlamadı. 1996 senesinde İstanbul’a gelen Siren Ertan burada Mudo’nun sahibi olan iş adamı Mustafa Taviloğlu ile tanışmış ve Mangia isimli bir iş yerinde müdür olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bir çok sektörde çalışmalarını sürdüren Siren Ertan bir dönem Show Tv ekranlarında yayınlanmış olan Alem isimli programın sunuculuğunu üstlendi.
Siren Ertan İş Adamı Ercan Canmutlu ile evlenmiş 14 ay gibi bir süre sonunda boşanmıştır. Boşanmanın ardından moda dünyasının tanıdığı bir isim olan Siren Ertan 2004 yılında Siren Ertan İstanbul markasını kurmuştur. 2006 yılında Gökhan Çarmıklı ile evlendi ve 2015 yılında bu beraberliğini noktaladı. Uzun süredir İş Adamı Ersin Kayalar ile birlikteliği sürmektedir.
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