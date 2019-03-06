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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Sinem Sülün kimdir? Sinem Sülün hakkında merak edilenler

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Sinem Sülün kimdir? Sinem Sülün hakkında merak edilenler

Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün'ün kim olduğu, basına yansıyan haberlerin ardından merak konusu oluyor. Sinem Sülün son olarak 2015 yılında boşandığı eşi Mustafa Yüksel ve ailesi ile ilgili yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Peki, Sinem Sülün kimdir? İşte, Sinem Sülün hakkında merak edilenler...

Sinem Sülün, 1989 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşından itibaren İzmir'de yaşamını sürdüren Sinem Sülün, Karadenizli bir ailenin çocuğudur.

2005 Miss Model of Turkey 1.si olan Sinem Sülün, 2007 yılında Miss Turkey Universe’de 2. olmuş ve 2008 yılında Türkiye'yi Vietnam’da Kainat Güzellik yarışmasında temsil etmiştir.

Arka Sokaklar dizisinde bölüm oyunculuğu da yapmış olan güzel model Sinem Sülün, 2016 yılında eşi Mustafa Yüksel’den boşanmıştır. Uzun süre medyada Sinem Sülün’ün yatak odasına dinleme cihazı koydukları için dava açması ile gündeme gelen Sinem Sülün tazminat davası açmıştır.

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