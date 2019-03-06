Sinem Sülün kimdir? Sinem Sülün hakkında merak edilenler
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün'ün kim olduğu, basına yansıyan haberlerin ardından merak konusu oluyor. Sinem Sülün son olarak 2015 yılında boşandığı eşi Mustafa Yüksel ve ailesi ile ilgili yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Peki, Sinem Sülün kimdir? İşte, Sinem Sülün hakkında merak edilenler...
Sinem Sülün, 1989 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşından itibaren İzmir'de yaşamını sürdüren Sinem Sülün, Karadenizli bir ailenin çocuğudur.
2005 Miss Model of Turkey 1.si olan Sinem Sülün, 2007 yılında Miss Turkey Universe’de 2. olmuş ve 2008 yılında Türkiye'yi Vietnam’da Kainat Güzellik yarışmasında temsil etmiştir.
Arka Sokaklar dizisinde bölüm oyunculuğu da yapmış olan güzel model Sinem Sülün, 2016 yılında eşi Mustafa Yüksel’den boşanmıştır. Uzun süre medyada Sinem Sülün’ün yatak odasına dinleme cihazı koydukları için dava açması ile gündeme gelen Sinem Sülün tazminat davası açmıştır.
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