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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

'Simge'nin herkesten gizlediği bir çocuğu var' demişti... Ünlü şarkıcı affetmedi

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'Simge'nin herkesten gizlediği bir çocuğu var' demişti... Ünlü şarkıcı affetmedi

Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu. Sağın, “Akülü sandalye bağışı yaparsan uzlaşırız” dedi. Şarta uymayan Aydınlı’ya dava açıldı.

'BANA KİN BESLİYOR'

Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı. Şarkıcı, "Bana kin besliyor"

4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

 

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