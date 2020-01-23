Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:34,
Simge Tertemiz: Sosyal medya iyice laçkalaşmış
Simge Tertemiz, sosyal medyaya ateş püskürdü! Çıktığı defile sonrası muhabirlerle bir araya gelen Simge Tertemiz ünlüleri sosyal medyadan ifşa etme konusuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Ünlü manken, "Bana da sosyal medyadan uygunsuz şekilde mesaj yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi benim de başıma geliyor. Çoğu da ünlü isimler. İsimlerini söylesem gündem olurlar. Sosyal medya iyice laçkalaşmış" dedi.
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