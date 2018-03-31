Sibel Can kilosu OUT Cem Yılmaz kilosu IN
Cem Yılmaz 12 kilo vererek 95'ten 83' e düştü. Yılmaz'ın değişimini Onur Baştürk kaleme aldı...
Sibel Can’ın kilo alıp verme gündemiyle büyüyen tartı jenerasyonu kendine yeni bir kahraman buldu: Cem Yılmaz.
Bakınız bu durum haberlerde müjdelendi bile.
En son bir tiyatro oyunu galasına katılan Cem Yılmaz meğer 12 kilo vermiş.
Yaz boyu sahillerde bir modern sanat eseri kıvamında sergilediği o göbekli halinden eser kalmamış.
Gerçekten de yeni fotoğraflarına baktım.
Çok fit ve mutlu görünüyor Cem Yılmaz. Umarım sadece spor ve diyetle forma girmiş, mide küçültme ameliyatı olaylarına girmemiştir.
Çünkü o ameliyatı olanlar o kadar ani bir kilo kaybına uğruyor ki, karşındaki insanı tanıyamıyorsun.
Bu arada kilo haberlerinin artık erkek ünlüler üzerinden de yapılmasıyla kadın erkek eşitliği en azından bu alanda gerçekleşmiş oldu. Bu da bir şeydir, sevinelim (ve mümkünse
kilo kaybedelim) arkadaşlar.
Cem Yılmaz'ın bu görüntüsünden eser kalmadı...
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