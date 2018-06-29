Şevval Sam, Talat Bulut için konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞevval Sam, Talat Bulut için konuştu
GeriMagazin Şevval Sam, Talat Bulut için konuştu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
29.06.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Şevval Sam, Talat Bulut için konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şevval Sam, Talat Bulut için konuştu

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Şevval Sam, Talat Bulut ve kostüm asistanı Özge Şimşek arasında geçen taciz davası hakkında şu yorumu yaptı: "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor."

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakteri Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır" dedi.

Talat Bulut'un kostüm asistanı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Şevval Sam, şöyle konuştu: "Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor.''

NELER OLMUŞTU?

Talat Bulut'un 'Yasak Elma' dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Oyuncunun dizi dışındaki işleri de iptal edilmeye başladı. (Posta)

 

 

ÜNLÜ TOP MODEL ÖZGE ULUSOY ANLATTI 

Özge Ulusoy anlattı: Ünlü top model ve sunucunun favorileriAslı Barış’la Ekranda’nın bu haftaki konuğu Magazin D’nin sunucusu top model Özge Ulusoy. Güzel yıldız ekrandaki favorilerini açıkladı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Ped seçimi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken 5 konu

Şevval Sam, Talat Bulut için konuştu

Survivor Damla Can kimdir? Damla kaç yaşında?

R

Her 10 kişiden 9’u bu sorunu yaşıyor: Ter kokusuna karşı çözüm ne olmalı?