Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin'in sevgilisi kim?
Miss Turkey 2018 yarışmasının birincisi Şevval Şahin'in kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Öte yandan sosyal medyada sık sık 'estetikli' olduğu yönünde eleştiriler alan Şevval Şahin'in sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin'in sevgilisi kim?
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Şevval Şahin, basında yer alan haberlerin ve katıldığı televizyon programlarının ardından gündem olmaya devam ediyor. İşte, Şevval Şahin ve özel yaşamı hakkında merak edilen detaylar...
2018 birincisi Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 19 yaşındaki modelin, moda eğitimi gördüğü Londra'da tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle