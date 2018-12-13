Şevval Şahin kimdir kaç yaşında?
Şevval Şahin, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Henüz 19 yaşında Türkiye güzeli seçilen Sevval Şahin, geçtiğimiz aylarda magazin gündemine damga vurmuştu. Peki, Şevval Şahin kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Şevval Şahin, son günlerde gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Peki, 2018 yılının Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
2018 birincisi Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 19 yaşındaki modelin, moda eğitimi gördüğü Londra'da tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı öğrenildi.
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