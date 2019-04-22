Şevket Uğurluer kimdir?
Bir süredir zatürre tedavisi gören ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer, yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi ardından Şevket Uğurluer’in hayatı merak konusu oldu. Peki, Şevket Uğurluer kimdir, kaç yaşındaydı?
Türk pop müziğinden rock and rolla, cazdan bluesa kadar birçok türde müziği yorumlayan Şevket Uğurluer, 1938 yılında dünyaya geldi. Müziğe ilkokul sıralarında mandolinle başladı.
İlk profesyonel çalışmalarını 1955 yılında yaptı. 1961 yılına kadar çeşitli orkestralarda çalışan Şevket Uğurluer, kendi orkestrasını kurarak İstanbul gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Aynı yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek mimar olarak mezun oldu. 60’lı yıllarda Türkçe sözlü hafif batı müziği dalında plakları basıldı.
Bir dönem müziği bırakıp mimarlık yaptı. Daha sonra yeniden müziğe döndü. 1991 yılında, Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden "İki Dakika" adlı şarkının bestecisidir. TRT’de 17 yıldır aralıksız devam etmiş olan "Anılarla Müzik" adlı programı hazırlayıp sundu.
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