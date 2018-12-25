Sevgiliye özel paylaşım!
Derya Şensoy, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Sarp Levendoğlu ile sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmayan Derya Şensoy, bu kuralını bozdu. Güzel oyuncu, 36 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü instagram'da kutladı.
Şensoy, 3 yıllık aşkıyla çektiği kareyi, "İyi ki doğdun" notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin doğum gününe özel paylaştığı kare, "Derya aşka geldi" yorumları yaptırdı.
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