‘Sevgi emektir’ sözü bana ait
Ali Özgentürk’ün geçtiğimiz günlerde ortaya attığı “Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin finalini değiştirmeye çalıştı.
Canlandırdığı Asya karakterinin İlyas’a dönmesini istedi” iddiası, tartışma başlattı. Filmin İlyas’ı Kadir İnanır, bu iddiaya “Cengiz Aytmatov’un hikâyesini değiştirmek kimseye düşmez. Kitabının sonu ‘Sevgi emektir’ diye biter kimse de bunu değiştiremez” diyerek karşı çıktı. Bu kez İnanır’ın sözlerine Özgentürk’ten yanıt geldi: “Sevgi emektir sözü Cengiz Aytmatov’un hiçbir eserinde yer almaz. O sözü kızıma bakarken yazdım. Aytmatov’u kimse yok saymadı. Kendisinin ahlâk jandarması gibi davranması çok tuhaf.”
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