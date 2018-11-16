Sete yemek molası!
'Çarpışma' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
Set arasında dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar'la yemek yiyen Kıvanç Tatlıtuğ, set kıyafetleriyle objektiflere yansıdı.
Yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Umarım izleyenler beğenir" dedi.
Son dönemde vizyona giren filmleri takip etme fırsatı bulamadığını belirten Tatlıtuğ, Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'in hayatını canlandırdığı 'Müslüm' filmiyle ilgili güzel yorumlar aldığını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle