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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan yeni aşk iddialarına cevap!

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Serenay Sarıkaya'dan yeni aşk iddialarına cevap!

Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya ünlü bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddiasını yalanladı.

Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le 3 buçuk yıllık aşkını geçtiğimiz günlerde bitiren Serenay Sarıkaya'nın ünlü bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya bu iddiayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı: ''Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim!''

KEREM'DEN SERENAY'A DESTEK

Serenay Sarıkaya'nın açıklamalarının ardından Kerem Bürsin de eski sevgilisine destek verdi. Bürsin sosyal medya hesabından şu notu paylaştı; 'Yaşadığımız sürece lütfen saygı duyun... Şu ana kadar yazılan ve çıkan bir sürü haberin doğruyla hiçbir alakası yoktur'

Serenay Sarıkayadan yeni aşk iddialarına cevap




 

“Bebelac Çocuk Devam Sütleri ile Anne – Bebek Buluşmaları” başlıyor!

“Bebelac Çocuk Devam Sütleri ile Anne – Bebek Buluşmaları” başlıyor! İlk durağımız Adana! Dr. Ender Saraç’la birlikte bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişimlerinde beslenmenin önemini konuşmak üzere 10 Mayıs saat 11:00’de tüm annelerimizi Adana Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ ne bekliyoruz😊Hürriyet Kitap’tan çıkan “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” kitabımızda yer alan değerli uzmanlarımızla, yıl boyunca tam 10 şehirde annelerle buluşmaya devam edeceğiz.Merak ettiğiniz tüm soruları omur@hurriyet.com.tr adresine gönderebilir ya da bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz.(Sponsorlu içerik)
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