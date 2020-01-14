MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap
GeriMagazin Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 14.01.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna cevap

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın, “Instagram’da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözlerine, “Ne güzel bir açıklama yaptı” dedi.

Serenay Sarıkaya, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz’ın bir programda, “Instagram’da Serenay Sarıkaya’ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözlerine oyuncu, “Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” dedi.

Sarıkaya, kuliste komedyene eşlik ettiği haberlerini, “Tabii ki beraber izlemedik” diyerek, yalanladı.

Albüm çıkarması için Sezen Aksu’nun devreye girdiği konuşulan oyuncu, “Yok öyle bir şey, olsa haberim olmaz mı?” açıklamasını yaptı.

Bergen’in hayatını canlandıracağı proje için ise Sarıkaya, partnerinin belli olmadığını belirtti. 

 
   

Kestaneli İç Pilav | Mucize Lezzetler Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kestaneli İç Pilav var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle