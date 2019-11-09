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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya: Heyecandan ağladım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Serenay Sarıkaya: Heyecandan ağladım

SERENAY Sarıkaya, “Brand Week İstanbul” etkinliği kapsamında dün Zorlu PSM’de düzenlenen “Uygulama Hikayeyi Mükemmel Kılar” başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Oturumun diğer konukları; ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ve BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe’ydi. Serenay Sarıkaya, “Alice” müzikalinin konuşulduğu etkinlikte, duygularını şu sözlerle anlattı: “Alice’in bütün süreci benim için çok heyecanlıydı. Bu salona ilk geldiğim günü hiç unutamıyorum. Dansçı seçmelerine özellikle katılmak istemiştim. Tek başıma, koca salon bomboştu. O kadar etkilendim, o kadar heyecanlandım ki ağlamadan duramadım. Çünkü gerçek olamayacak kadar güzel bir rüyaydı. Bunun gerçek olduğunu bilmek, yaşamak ve görmek muazzam bir duygu. İşin içine girdikçe de, o hazırlık süreçleriyle birlikte heyecanımız daha da arttı. Her defasında sahneye çıkana kadar ne kadar büyük bir şey yaptığımızı tarif edemediğimiz güzel bir rüya yaşıyoruz. O yüzden çok mutluyum.” Müzikalin biletlerinin tükendiğini öğrendiği an da sevinçten ağladığını itiraf eden oyuncu, “Bütün duyguları bir arada yaşadım. Ağlamadan duramadım” diye konuştu.

 

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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