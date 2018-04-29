Seren Serengil Yaşar İpek'in annesini ve kız kardeşini nişanında istemedi
Bugün sevgilisi Yaşar İpek ile nişanlanacak olan Seren Serengil, İpek'in ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi
Dün basında yer alan "Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi nişana katılmıyor" haberine Seren Serengil'den Instagram'da cevap niteliğinde yorum geldi.
"BEN ÖYLE İSTEDİM"
Bir takipçisi Seren Serengil'in fotoğrafının altına, "E kaynanan görümcen gelmiyormuş" yorumuna "Evet ben istemedim geçerli nedenlerim vardı öyle uygun gördük" cevabını verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle