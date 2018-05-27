Seren Serengil'in nikah kıyafeti kaç para?
HAZİRAN ayında evleneceklerini açıklayan Seren Serengil ve Yaşar İpek sürpriz yaptı, çıktıkları Fransa tatilinde nikâh masasına oturdu. Sosyal medya ise Seren Serengil'in sudan ucuz nikah elbisesini konuştu.
Fransa’ya yakın dostları ile giden çift, geçtiğimiz cuma günü Marsilya Konsolosluğu’nda nikâh defterine imza attı. Serengil ile İpek, yakınları için bu yaz İstanbul’da da bir düğün töreni düzenleyecek.
Sosyal medya ise Seren Serengil'in sudan ucuz nikah elbisesini konuştu.
Bir internet alışveriş sitesinde iki parça olarak satılan kıyafetin üst tarafı, 179 TL, alt tarafı ise 349 TL.
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