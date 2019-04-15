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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

'Serdar Ortaç'ın parası bitti galiba!'

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'Serdar Ortaç'ın parası bitti galiba!'

Serdar Ortaç kendisi için "parası bitti galiba" diyen şarkıcı Serkan Kaya'ya yanıt verdi.

Serdar Ortaç, "Artık albüm yapmayacağım. Çünkü bestelerimi düzenlemesi için ünlü bir aranjöre gönderdim. İki araba parası istedi" demişti. 2. Sayfa programının haberine göre, Serkan Kaya da pop yıldızının bu sözleri üzerine Ortaç'a; "Serdar’ın bir sürü şarkısı var. Bugüne kadar en pahalı aranjörlerle çalıştı. Parası bitti galiba. Önceden ona dokunmuyordu. Aranjörler o paraları hak ediyor." sözleriyle seslendi.

SERDAR ORTAÇ, "PARASI BİTTİ GALİBA" DİYEN SERKAN KAYA'YA CEVAP VERDİ!

Ortaç, Kaya'nın sözleri üzerine, "Doğru söylemiş Serkan para bitti. Yani para sorun aranjörler çok para istiyor. Vermek istemiyorum o kadar para. Eskiden 6 tane 5 tane aranjöre dağıtırdım aynı şarkıyı." açıklamasını yaptı.

 

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