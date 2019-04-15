'Serdar Ortaç'ın parası bitti galiba!'
Serdar Ortaç kendisi için "parası bitti galiba" diyen şarkıcı Serkan Kaya'ya yanıt verdi.
Serdar Ortaç, "Artık albüm yapmayacağım. Çünkü bestelerimi düzenlemesi için ünlü bir aranjöre gönderdim. İki araba parası istedi" demişti. 2. Sayfa programının haberine göre, Serkan Kaya da pop yıldızının bu sözleri üzerine Ortaç'a; "Serdar’ın bir sürü şarkısı var. Bugüne kadar en pahalı aranjörlerle çalıştı. Parası bitti galiba. Önceden ona dokunmuyordu. Aranjörler o paraları hak ediyor." sözleriyle seslendi.
SERDAR ORTAÇ, "PARASI BİTTİ GALİBA" DİYEN SERKAN KAYA'YA CEVAP VERDİ!
Ortaç, Kaya'nın sözleri üzerine, "Doğru söylemiş Serkan para bitti. Yani para sorun aranjörler çok para istiyor. Vermek istemiyorum o kadar para. Eskiden 6 tane 5 tane aranjöre dağıtırdım aynı şarkıyı." açıklamasını yaptı.
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