Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Miami'de kaza geçirdi
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe iş için gittiği Miami'de kaza geçirdi.
Miami'de motordan düşen Chloe'nin durumunu eşi Serdar Ortaç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programında anlattı: Ben haberi dün gece aldım. Motorun arkasında oturuyormuş. Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı. Arkada olduğu için eşim kaza geliyor mu görmüyor. Sol kol kırık, kalça kemiği çatlak, kaburga çatlak sol gözünün kaşı yarık… Ben artık göze, nazara inansam mı? Bu kızın başına niye böyle şeyler gelir bilmiyorum. Abartmıyorum sakat kalmaması mucize.
Amerika buradan 14 saat… Dün akşam 22.00’da oldu kaza, o saatten bu saate ayaktayım. 21 Ekim’de yanına gideceğim. İptal edemeyeceğim işler var. Menajerimi gönderdim. Kız çok mutsuz, aylarca hayal ediyor ‘Amerika’ya gideyim çalışayım’ diye… Bir sürü de iş aldı, gidiyor yemek yiyor, ertesi gün bisiklet kiralamak istiyor başına bu olay geliyor. Sol tarafı komple kırık, kaynayacak diyor doktorlar. Tam açıklama da yapmıyorlar… ‘Kocasıyım’ diyorum doktorlar bilgi vermiyorlar. Süreyya Yalçın orada, kocasıyla gitmişler yanına. Ayılamadı kız şu an yatıyor. ‘Üzülme her şey geçer’ dedim.
İki sene önce geçirdiği kaza çok basitti. Topuklu ayakkabı giydi, düştü! O sefer dudağını patlatmıştı.
Ben artık Miami’nin sokağını görmek istemiyorum. O kadar tiksindim. Artık sosyal medya hayatımızı mahvetti, nazara inanmazdım artık inanıyorum.
Chloe yine 2016 yılında iş için gittiği Miami’de bir kaza geçirmişti. Kaldırımda yürürken dengesi kaybedip yere düşen Chloe’nin yüzünde çizikler oluşmuş, iş göremez raporu almıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle