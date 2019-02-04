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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Seray Kaya kimdir? Seray Kaya’nın hayatına ilişkin bilgiler

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Seray Kaya kimdir? Seray Kaya’nın hayatına ilişkin bilgiler

Gündemdeki haberler ardından Seray Kaya’nın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Seray Kaya, Kocamın Ailesi, Kadın, Gülümse Yeter, Evli ve Öfkeli dizileriyle tanınıyor. İşte, Seray Kaya’nın hayatına ilişkin bilgiler

Kocamın Ailesi dizisiyle yıldızı parlayan ve Kadın dizisindeki Şirin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak çalışırken aynı zamanda eğitimini sürdürdü. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti.

2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterine hayat verdi, Kocamın Ailesi dizisinde ise Miray’ı canlandırdı.

 

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