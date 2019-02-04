Seray Kaya kimdir? Seray Kaya’nın hayatına ilişkin bilgiler
Gündemdeki haberler ardından Seray Kaya’nın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Seray Kaya, Kocamın Ailesi, Kadın, Gülümse Yeter, Evli ve Öfkeli dizileriyle tanınıyor. İşte, Seray Kaya’nın hayatına ilişkin bilgiler
Kocamın Ailesi dizisiyle yıldızı parlayan ve Kadın dizisindeki Şirin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak çalışırken aynı zamanda eğitimini sürdürdü. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti.
2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterine hayat verdi, Kocamın Ailesi dizisinde ise Miray’ı canlandırdı.
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