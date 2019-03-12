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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

'Sen hepsini bile bile evlendin'

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'Sen hepsini bile bile evlendin'

Boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir" diyen eski milli futbolcu Emre Aşık'a bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi.

Yağmur Aşık'a açtığı boşanma ve iffet davasının ardından açıklamalarda bulunan Emre Aşık, "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki 'Barbie Operasyonu'nda şüpheliler arasındadır. Bu yüzden Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Aşık'ın bu iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Eski futbolcuya bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi.

"BİLE BİLE EVLENDİN"

Eski manken Deniz Akkaya, "Arkadaş nasıl bir şey bu boşanmak! Nasıl bir nefret sarmalı oluşuyor bünyede. Doğruysa sen en baştan hepsini bile bile evlendin” mesajıyla, Emre Aşık'a tepki gösterdi.

Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor
Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor!
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